Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"

Украина и Германия в четверг провели четвертый раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Стороны обменялись мнениями относительно основных составляющих гарантий безопасности для Украины, подняли вопрос правовых границ будущего двустороннего соглашения, а также согласовали план дальнейшей коммуникации, говорится в сообщении.

По словам главы украинской переговорной группы Игоря Жовквы, Германия демонстрирует лидерство в финансовой и военной поддержке Украины, "особенно с точки зрения продолжения широкомасштабной помощи в 2024 году".

Он поблагодарил за весомую роль Германии и лично канцлера Олафа Шольца в принятии Европейским советом решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Ваше государство, которое является членом ЕС и НАТО, – незаменимый гарант безопасности Украины и ее будущего в этих организациях", – сказал Жовква.

Как отмечает пресс-служба ОПУ, представитель министерства иностранных дел ФРГ Маттиас Люттенберг отметил успех Украины во внедрении реформ даже в условиях полномасштабной войны.

Ранее Украина провела второй раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Киеву с Великобританией.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние соглашения с государствами, которые согласятся с предоставлением обязательств по обеспечению безопасности, будут подписаны позже.