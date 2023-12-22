Як Молдова продавила декомунізацію аеропорту і чому це слід прямо зараз зробити Україні

Не секрет, що влада України шукає можливості відновити регулярне авіасполучення України зі світом.

Чи реальні ці плани влади? Точної відповіді на це питання наразі не існує.

Але якщо Київ і справді вірить у можливість відновити часткове авіасполучення, то має якнайшвидше зробити те, що легше втілити саме зараз, – зробити кроки для дерусифікації та декомунізації авіаційної інфраструктури.

Цікаво, що досі у Міжнародній асоціації повітряного транспорту запевняли, що прив’язка аеропортів до радянської/російської назви – довічна. Однак Молдова довела, що у новій реальності, коли світ відмежовується від Росії, "неможливе" часом стає реальністю.

Докладніше про шанс дерусифікації авіаційної інфраструктури України – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Аеропортова "русофобія". Чому Україна має повторити досвід Молдови і зробити це саме зараз.

Останнім часом Молдова традиційно відставала від України практично в усіх питаннях, що стосуються відмежування від радянських символів.

Але після 2022 року наші сусіди іноді опиняються попереду України у викоріненні радянських та російських маркерів.

Зокрема – в авіації.

Молдова, як і увесь західний світ, з лютого 2022 року припинила рейси до РФ – навіть ті, які виконували національні перевізники. Згодом молдовський уряд націоналізував аеропорт Кишинева, який перебував у концесії у російських власників.

А крапку у процесі поставили наприкінці 2023 року.

Міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину несподівано для усіх повідомив, що єдиний міжнародний аеропорт країни, розташований у Кишиневі, змінює міжнародний код IATA, який використовується під час бронювання квитків, відображається на табло інших аеропортів, друкується на багажних бірках тощо.

Зараз у реєстрі IATA аеропорт Кишинева фігурує за кодом KIV.

Цей код лишився "у спадок" ще від радянських часів і є скороченням від російського слова "Кишинёв" (або KIshineV, якщо "на слух" записати це слово латинськими літерами). Однак ще від 1989 року, відколи Молдова повернулася до румунської мови, назва її столиці пишеться як Chișinău (погодьтеся, жодної схожості з кодом KIV).

Понад 30 років влада Молдови цим питанням не переймалася, і лише зараз у Кишиневі вирішили позбавитися російського маркера та погодили з IATA перейменування аеропорту.

"З 18 січня 2024 міжнародний аеропорт Кишинева матиме код RMO, скорочення від "Республіка Молдова". Стара абревіатура KIV більше не з’явиться на таблицях рейсів!" – повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

Варто наголосити, що така "дерусифікація аеропорту" Молдовою є дуже рідкісним явищем. ЄвроПравді відомо тільки про один свіжий прецедент перейменування аеропорту. Йдеться про аеропорт Нурсултану, який перейменували з TSE, від радянської назви Целіноград, на NQZ.

Україна досі не дозріла до такого кроку – хоча давно варто було. Бо у кодах українських аеропортів є чимало таких "маркерів російського простору".

Але змінити код, насправді, не так просто. ІАТА – організація, яка створена авіакомпаніями, а не державами. Принцип – "бути поза політикою" навіть там, де політика руйнує міжнародне право, – дійсно є одним із ключових для міжнародних авіаційних організацій.

Колишній посол України у Канаді, де розташована штаб-квартира IATA, підкреслює, що такі організації дуже консервативні і опираються змінам у принципі.

Одного разу Київ подавав заявку щодо коду аеропорту – але отримав офіційну відмову. А от у Молдови вийшло. "Ця робота забрала у нас приблизно рік", – розповів "ЄвроПравді" міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

Немає жодних підстав для сумніву у тому, що Україна зможе повторити шлях Молдови. І діяти треба швидко, щоб використати політичний момент і посилатися на молдовський прецедент у діалозі з ІАТА.

По-друге, поспішати варто для того, щоб завершити процедуру до того, як в українських аеропортах відновиться принаймні часткове авіасполучення.

Є і негативний досвід. Через те, що уряд Кишинева взагалі не розповідав про цю ініціативу суспільству і доволі слабо прокомунікував її деталі, у Молдові зміну сприйняли неоднозначно.

Більше докладно, із різними цікавими прикладами, – у матеріалі Сергія Сидоренка Аеропортова "русофобія". Чому Україна має повторити досвід Молдови і зробити це саме зараз.