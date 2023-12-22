Как Молдова продавила декоммунизацию аэропорта и почему это следует прямо сейчас сделать Украине

Не секрет, что власти Украины ищут возможности возобновить регулярное авиасообщение Украины с миром.

Реальны ли эти планы властей? Точного ответа на этот вопрос пока не существует.

Но если Киев действительно верит в возможность восстановить частичное авиасообщение, то должен как можно быстрее сделать то, что легче воплотить именно сейчас, – сделать шаги для дерусификации и декоммунизации авиационной инфраструктуры.

Интересно, что до сих пор в Международной ассоциации воздушного транспорта уверяли, что привязка аэропортов к советскому/российскому названию – пожизненная. Однако Молдова доказала, что в новой реальности, когда мир отделяется от России, "невозможное" порой становится реальностью.

Подробнее о шансе дерусификации авиационной инфраструктуры Украины – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Аэропортовая "русофобия". Почему Украина должна повторить опыт Молдовы и сделать это именно сейчас.

В последнее время Молдова традиционно отставала от Украины практически во всех вопросах, касающихся отмежевания от советских символов.

Но после 2022 года наши соседи иногда оказываются впереди Украины в искоренении советских и российских маркеров.

В частности – в авиации.

Молдова, как и весь западный мир, с февраля 2022 года прекратила рейсы в РФ – даже те, которые выполняли национальные перевозчики. Впоследствии молдавское правительство национализировало аэропорт Кишинева, который находился в концессии у российских владельцев.

А точку в процессе поставили в конце 2023 года.

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину неожиданно для всех сообщил, что единственный международный аэропорт страны, расположенный в Кишиневе, меняет международный код IATA, который используется при бронировании билетов, отображается на табло других аэропортов, печатается на багажных бирках и тому подобное.

Сейчас в реестре IATA аэропорт Кишинева фигурирует под кодом KIV.

Этот код остался "в наследство" еще от советских времен и является сокращением от русского слова "Кишинёв" (или KIshineV, если "на слух" записать это слово латинскими буквами). Однако еще с 1989 года, с тех пор как Молдова вернулась к румынскому языку, название ее столицы пишется как Chișinău (согласитесь, никакого сходства с кодом KIV).

Более 30 лет власти Молдовы этим вопросом не занимались, и только сейчас в Кишиневе решили избавиться от российского маркера и согласовали с IATA переименование аэропорта.

"С 18 января 2024 года международный аэропорт Кишинева будет иметь код RMO, сокращение от "Республика Молдова". Старая аббревиатура KIV больше не появится на таблицах рейсов!" – сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

Стоит отметить, что такая "дерусификация аэропорта" Молдовой является очень редким явлением. ЕвроПравде известно только об одном свежем прецеденте переименования аэропорта. Речь идет об аэропорте Нурсултана, который переименовали с TSE, от советского названия Целиноград, на NQZ.

Украина до сих пор не созрела к такому шагу – хотя давно стоило. Потому что в кодах украинских аэропортов есть немало таких "маркеров российского пространства".

Но изменить код, на самом деле, не так просто. ІАТА – организация, созданная авиакомпаниями, а не государствами. Принцип – "быть вне политики" даже там, где политика разрушает международное право, – действительно является одним из ключевых для международных авиационных организаций.

Бывший посол Украины в Канаде, где расположена штаб-квартира IATA, подчеркивает, что такие организации очень консервативны и сопротивляются изменениям в принципе.

Однажды Киев подавал заявку на код аэропорта – но получил официальный отказ. А вот у Молдовы получилось. "Эта работа заняла у нас примерно год", – рассказал "ЕвроПравде" министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

Нет никаких оснований для сомнения в том, что Украина сможет повторить путь Молдовы. И действовать надо быстро, чтобы использовать политический момент и ссылаться на молдавский прецедент в диалоге с IАТА.

Во-вторых, спешить стоит для того, чтобы завершить процедуру до того, как в украинских аэропортах восстановится хотя бы частичное авиасообщение.

Есть и негативный опыт. Из-за того, что правительство Кишинева вообще не рассказывало об этой инициативе обществу и довольно слабо прокоммуницировало ее детали, в Молдове изменение восприняли неоднозначно.

Более подробно, с различными интересными примерами, – в материале Сергея Сидоренко Аэропортовая "русофобия". Почему Украина должна повторить опыт Молдовы и сделать это именно сейчас.