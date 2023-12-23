Посол Німеччини у Москві: Путін зовсім не бажає вести переговори

Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф не бачить змін у позиції президента Росії Владіміра Путіна щодо війни в Україні та вважає, що той не планує вести мирні переговори.

Про це Ламбсдорф сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Путін щойно підтвердив свої військові цілі, він зовсім не готовий до переговорів", – сказав Ламбсдорф.

За його словами, також немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після президентських виборів у березні 2024 року.

На думку дипломата, ніщо не вказує і на те, що Путіна змістять на виборах: Ламбсдорф не бачить жодних ознак розколу у путінській системі "на цей момент".

Він також не бачить жодних ознак того, щоб лідер Кремля перебував "не в доброму здоров'ї".

На пресконференції 14 грудня Владімір Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей − денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що РФ не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля.

Перед цим міністри закордонних справ Франції та Британії запевнили, що підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російського вторгнення "стільки, скільки буде потрібно", при цьому важливо, щоб президент Владімір Путін програв.