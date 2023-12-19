Глава МЗС Британії: Важливо, щоби Путін програв

Франція і Британія підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російського вторгнення "стільки, скільки буде потрібно", при цьому важливо, щоб президент Владімір Путін програв.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон після переговорів у Парижі з французькою колегою Катрін Колонна, його цитує агентство AFP, пише "Європейська правда".

"Британія і Франція були твердими прихильниками України і залишатимуться ними стільки, скільки буде потрібно... Я не сумніваюся, що ми можемо зробити так, щоб Путін програв, і дуже важливо, щоб він програв", – сказав Кемерон.

"Ми повинні бути абсолютно твердими в тому, як ми підтримуємо Україну", – додав він.

Наполягаючи на тому, що Захід повинен дотримуватися свого курсу, Кемерон порівняв боротьбу з російським вторгненням з п'єсою, що складається з різних актів.

"Першим актом був приголомшливий провал Росії в досягненні своїх цілей на початковому етапі вторгнення", – сказав Кемерон.

"Другим актом був блиск, який продемонстрували українці, відтіснивши росіян... і, звичайно, третій акт був більш складним на суші", – додав він, маючи на увазі проведення українського контрнаступу влітку цього року, коли не вдалося досягти прориву.

Кемерон додав: четвертий акт ще не написаний, і "ми повинні бути впевнені, що пишемо його правильно".

І Кемерон, і Колонна прагнули підкреслити, що Британія і Франція залишаються на одній хвилі щодо основних міжнародних питань, включаючи Україну і Близький Схід, навіть після Brexit.

У понеділок Білий дім попередив, що Сполучені Штати мають достатньо фінансування лише для ще одного пакета допомоги Україні цього року.

Фінансовий інспектор Пентагону Майк Маккорд раніше повідомив Конгресу, що до 30 грудня його відомство вичерпає кошти для поповнення запасів зброї, надісланої Україні.

Тим часом існує ймовірність, що Сенат США та, відповідно, і Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні.