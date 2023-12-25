У Зеленського впевнені у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква впевнений, що ЄС на початку наступного року ухвалить рішення про надання Україні допомоги.

Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Є впевненість. Політичне рішення є. Та сума, про яку ми всі знаємо, 50 мільярдів євро, буде виділена Україні. Нюанси в технології. Чому це рішення було відкладено на неформальне засідання Європейської ради 1 лютого? Наскільки я розумію, лідерам не вдалося виписати інструментарій", – зазначив заступник глави ОП.

За його словами, у ЄС є кілька варіантів того, як виділити Україні необхідну фінансову допомогу.

"Наприклад, із точки зору використання спільного бюджету Європейського Союзу. Там же йдеться не тільки про Україну – це зміни до бюджету Євросоюзу. Це перший варіант. Якщо він не вийде, є інший варіант – двосторонні угоди. Триває робота донорської платформи, наприклад де працюють наші урядовці разом із Єврокомісією. Я впевнений, що рішення буде і технологічне, ці гроші дуже скоро з'являться", – додав Жовква.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС 14-15 грудня, заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

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