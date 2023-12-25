У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква уверен, что ЕС в начале следующего года примет решение о предоставлении Украине помощи.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Есть уверенность. Политическое решение есть. Та сумма, о которой мы все знаем, 50 миллиардов евро, будет выделена Украине. Нюансы в технологии. Почему это решение было отложено на неформальное заседание Европейского совета 1 февраля? Насколько я понимаю, лидерам не удалось выписать инструментарий", – отметил заместитель главы ОП.

По его словам, у ЕС есть несколько вариантов того, как выделить Украине необходимую финансовую помощь.

"Например, с точки зрения использования общего бюджета Европейского Союза. Там же речь идет не только об Украине – это изменения в бюджет Евросоюза. Это первый вариант. Если он не получится, есть другой вариант – двусторонние соглашения. Продолжается работа донорской платформы, например где работают наши чиновники вместе с Еврокомиссией. Я уверен, что решение будет и технологическое, эти деньги очень скоро появятся", – добавил Жовква.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель по завершении переговоров лидеров ЕС 14-15 декабря, заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

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