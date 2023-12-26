Поліції Відня довелось виправдовуватися за правоохоронця із "Z" на шоломі

В австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою "Z", через що столичній поліції довелося давати пояснення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу поліції Відня у Twitter (X).

Як зазначили віденські поліцейські, Z – це перша літера прізвища їхнього колеги, "який позначив свій шолом у рамках оперативної підготовки, щоб його впізнали".

"Колега не звернув уваги на символізм, але, звісно, був проінформований, і маркування було видалено", – йдеться у повідомленні.

У поліції підкреслили, що ця літера не була відсилкою до Росії.

Нагадаємо, у березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу у футболці з символом російської агресії – літерою Z.