Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме

В австрийской Вене вызвал ажиотаж правоохранитель, который на Рождество патрулировал в шлеме с буквой "Z", из-за чего столичной полиции пришлось давать объяснения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Вены в Twitter (X).

Как отметили венские полицейские, Z – это первая буква фамилии их коллеги, "который обозначил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".

"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что эта буква не была отсылкой к России.

Напомним, в марте суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу в футболке с символом российской агрессии – буквой Z.