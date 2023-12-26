Посол України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що скликання Єврокомісією міжурядової конференції буде фізичним початком переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

За його словами, єдиний акт, який ще залишається ухвалити Україні, – це закон про лобіювання, що вже внесений у Верховну Раду. Тому, зазначив Ченцов, є всі підстави вважати, що протягом найближчих кількох місяців ці умови на 100% будуть виконані.

"Європейська комісія має підготувати відповідний звіт і в березні представити його на розгляд держав-членів для того, щоб ухвалити рішення про скликання так званої міжурядової конференції, тобто це і є фізичний початок переговорів", – вказав посол.

Він зауважив, що обидві сторони не мають стояти на місці до березня та повинні готувати переговорну рамку, на якій відбуватимуться переговори.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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