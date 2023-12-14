Орбан підтвердив, що не був присутній на голосуванні за початок переговорів з Україною

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив.

Таке Орбан заявив в опублікованому у Facebook відео після оголошення рішень Європейської ради щодо розширення, пише "Європейська правда".

Угорський прем’єр укотре повторив позицію Будапешта про те, що "Україна не готова до того, щоб ми почали з нею переговори про членство в ЄС".

"Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне", – додав він.

Водночас, пояснив Орбан, після майже восьмигодинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили "йти своїм шляхом".

"Угорщина не хоче брати участь у цьому дуже поганому рішенні", додав прем’єр Угорщини, тому утримався під час голосування.

У четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

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