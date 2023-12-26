Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что созыв Еврокомиссией межправительственной конференции будет физическим началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Укринформ.

По его словам, единственный акт, который еще остается принять Украине, – это закон о лоббировании, который уже внесен в Верховную Раду. Поэтому, отметил Ченцов, есть все основания полагать, что в течение ближайших нескольких месяцев эти условия на 100% будут выполнены.

"Европейская комиссия должна подготовить соответствующий отчет и в марте представить его на рассмотрение государств-членов, чтобы принять решение о созыве так называемой межправительственной конференции, то есть это и есть физическое начало переговоров", – указал посол.

Он отметил, что обе стороны не должны стоять на месте до марта и должны готовить переговорную рамку, на которой будут проходить переговоры.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Читайте также: Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС.