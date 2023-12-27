В МЗС України відповіли прем’єру Саксонії, який пропонує поступки Кремлю задля миру

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які поступки Росії означатимуть лише розширення агресії у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на слова прем’єра Саксонії, який вважає, що Україні час задуматися про поступки заради перемир’я.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", – нагадав речник.

Ніколенко наголосив, що поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України, а спроби домовлятися з Росією вже були і провалилися.

"Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європи", – наголосив Олег Ніколенко.

Він закликав визнати, що шлях до миру у Європі лежить через поразку Москви у її агресивній війні.

"Єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід". – додав речник МЗС.

Нагадаємо, прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вчергове висловив думку, що Україні варто погодитися на тимчасову втрату територій задля перемир’я, а уряду Німеччини варто змінити політику щодо Росії.

У листопаді Кречмер закликав визнати "замороження конфлікту" в Україні, хоча й зауважив, що не пропонує визнавати "російськими" захоплені Москвою території.