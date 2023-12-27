Прем’єр німецької Саксонії знову пропонує Україні тимчасові поступки територіями задля миру

Прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер знову сказав, що Україні час змиритися з тимчасовою втратою територій задля перемир’я.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Кречмер знову висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники мають спробувати "вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями", – сказав Кречмер.

"Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – додав він.

Кречмер також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії.

"Росія – це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас – це бачення з ХІХ століття, і це закладає основу для нових конфліктів", – заявив прем’єр Саксонії.

У листопаді Кречмер закликав визнати "замороження конфлікту" в Україні, хоча й зауважив, що не пропонує визнавати "російськими" захоплені Москвою території.

Раніше він заявляв, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни.

Також Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян.