Прем’єр Саксонії хоче "замороження" війни, бо ні Україна, ні РФ не здатні виграти

З огляду на військову ситуацію в Україні, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер закликає федеральний уряд переоцінити ситуацію.

Про це політик Християнсько-демократичного союзу сказав в інтерв'ю Tagesspiegel, передає "Європейська правда".

"Ні Росія, ні Україна не можуть виграти цю війну, – заявив Кречмер.

"Замість того, щоб виступати з дипломатичними ініціативами, міністр закордонних справ Німеччини каже, що зараз не час для дипломатії. Пані Бербок завжди хоче лише постачати зброю, а цього замало", – сказав він.

Натомість зараз потрібна "воля до заморожування цього конфлікту – визнати, що ми, можливо, не зможемо остаточно вирішити його в цьому поколінні, що не кожен квадратний метр української території може бути звільнений негайно, що означало б неймовірну жертву крові".

Кречмер разом з тим підкреслив, що він не зацікавлений у тому, щоб Київ з самого початку відмовився від національної території і тим самим винагородив російську атаку земельними надбаннями.

"Крим – це українська територія, на чому ми справедливо наполягаємо з 2014 року", – каже глава уряду Саксонії.

"Питання лише в тому, чи наполягає Київ на негайному поверненні Криму, чи готовий чекати на стратегічне вікно в майбутньому", – зазначив він.

Кречмер також похвалив канцлера Олафа Шольца за зволікання щодо надання Україні крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, що це не перша подібна заява прем'єра Саксонії. Раніше він заявляв, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни. Також Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян.