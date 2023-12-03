"Більше жодних вбивств цивільних": прем'єр Бельгії відреагував на поновлення боїв в Газі

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо провів розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом щодо поновлення бойових дій в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бельгійський прем’єр зазначив, що висловив занепокоєння щодо відновлення боїв.

"І я знову повторив те, що сказав біля воріт Рафаха: більше жодних вбивств цивільних", – додав де Кроо.

Він додав, що Ізраїль має "право ліквідувати терористичну загрозу, що походить з Гази", але необхідно зробити все можливе, щоб більше не було жертв серед мирного населення.

"Прикро, що насильство знову почалося. Ми сподіваємося, що якомога швидше вдасться звільнити більше заручників. Ми сподіваємося, що гуманітарний доступ може стати постійним", – сказав де Кроо.

О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. У понеділок Катар як посередник успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.

Вранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з ХАМАС.

Уранці 1 грудня пресслужба армії Ізраїлю поінформувала, що ХАМАС порушив перемир'я в секторі Гази і відкрив вогонь по ізраїльській території, ізраїльські військові відновили бойові дії.