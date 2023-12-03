"Больше никаких убийств гражданских": премьер Бельгии отреагировал на возобновление боев в Газе

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо провел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом о возобновлении боевых действий в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бельгийский премьер отметил, что выразил обеспокоенность относительно возобновления боев.

"И я снова повторил то, что сказал у ворот Рафаха: больше никаких убийств гражданских", – добавил де Кроо.

Он добавил, что Израиль имеет "право ликвидировать террористическую угрозу, исходящую из Газы", но необходимо сделать все возможное, чтобы больше не было жертв среди мирного населения.

"Прискорбно, что насилие снова началось. Мы надеемся, что как можно скорее удастся освободить больше заложников. Мы надеемся, что гуманитарный доступ может стать постоянным", – сказал де Кроо.

В семь часов утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. В понедельник Катар как посредник успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.

Утром 30 ноября Армия обороны Израиля заявила о продолжении перемирия с ХАМАС.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушил перемирие в секторе Газа и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия.