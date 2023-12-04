У Британії виявили понад $21 млрд нестачі на фінансування потреб армії в техніці

Протягом 2023-2033 років Збройні сили Великої Британії не забезпечені майже 17 мільярдами фунтів стерлінгів (21,6 мільярда доларів) фінансування для задоволення всіх потреб у військовій техніці.

Про це в понеділок заявила британська Рахункова палата (NAO), повідомляє "Європейська правда".

Відомство оцінює бюджет Британії на закупівлю нового обладнання й техніки на найближчі десять років у 305,5 мільярда фунтів стерлінгів, що на 16,9 мільярда більше, ніж закладено урядом на цей період.

Причинами дефіциту є зростання витрат на ядерні та військово-морські програми з огляду на заміну сил ядерного стримування Британії, а також високий рівень інфляції. Це в купі призвело до "помітного погіршення" фінансового стану Міністерства оборони Британії, йдеться в повідомленні.

Рахункова палата закликала уряд не відкладати скорочення або й скасування окремих закупівель, позаяк затримка може призвести до "поганого співвідношення ціни та якості" отриманої техніки.

Там також прогнозують імовірне збільшення дефіциту оборонного бюджету Британії, бо в ньому поки не враховані витрати на обслуговування застарілої техніки та розробку нових сил і засобів.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилило навантаження на оборонні бюджети союзників Києва, які повинні забезпечувати військову допомогу йому та водночас підтримувати боєздатність власних збройних сил.

На початку року уряд Британії збільшив видатки на оборону на додаткові п’ять мільярдів фунтів стерлінгів. Тепер вони становлять приблизно 2,25% ВВП у 2023 і, як очікується, 2024 році.