В Британии обнаружили более $21 млрд недостатка на финансирование потребностей армии в технике

В течение 2023-2033 годов Вооруженные силы Великобритании не обеспечены почти 17 миллиардами фунтов стерлингов (21,6 миллиарда долларов) финансирования для удовлетворения всех потребностей в военной технике.

Об этом в понедельник заявила британская Счетная палата (NAO), сообщает "Европейская правда".

Ведомство оценивает бюджет Британии на закупку нового оборудования и техники на ближайшие десять лет в 305,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 16,9 миллиарда больше, чем заложено правительством на этот период.

Причинами дефицита являются рост расходов на ядерные и военно-морские программы ввиду замены сил ядерного сдерживания Британии, а также высокий уровень инфляции. Это привело к "заметному ухудшению" финансового состояния Министерства обороны Британии, говорится в сообщении.

Счетная палата призвала правительство не откладывать сокращение или даже отмену отдельных закупок, поскольку задержка может привести к "плохому соотношению цены и качества" полученной техники.

Там также прогнозируют вероятное увеличение дефицита оборонного бюджета Британии, потому что в нем пока не учтены расходы на обслуживание устаревшей техники и разработку новых сил и средств.

Полномасштабное вторжение России в Украину усилило нагрузку на оборонные бюджеты союзников Киева, которые должны обеспечивать военную ему помощь и одновременно поддерживать боеспособность собственных вооруженных сил.

В начале года правительство Британии увеличило расходы на оборону на дополнительные пять миллиардов фунтов стерлингов. Теперь они составляют примерно 2,25% ВВП в 2023 и, как ожидается, 2024 году.