Які поступки України дозволять розблокувати кордон з Польщею

Блокада кордону з Україною, що її проводять деякі польські перевізники, триває вже місяць. А віднедавна до них приєдналися й словацькі водії.

Фактично від самого початку представники українського уряду намагалися домовитися з блокувальниками, проте без успіху.

Ключова причина – занадто високі вимоги польської сторони, де замість технічних поступок вимагають повернути ліцензування для українських перевізників.

Втім, Рада міністрів транспорту ЄС оголосила, що не бачить причин для скасування нинішнього режиму.

З огляду на це радник Делегації ЄС Віктор Довгань спробував змоделювати, як може вирішитися питання блокади кордону з Україною. Докладніше про варіанти компромісу – у колонці Розблокувати кордон: яким може бути компроміс між Україною та Польщею.

Як це не дивно, зазначає автор колонки, причини цієї кризи – насамперед політичні, а не економічні. Тому й вирішення буде в площині політики, а не економіки.

Найважливіше, підкреслює Віктор Довгань, – це чітка позиція ЄС, що вимога про повернення дозволів не має бути задоволена.

"Натомість цілком прийнятною видається умова створити спільний комітет і промоніторити виконання Угоди щодо транспортного безвізу. Це цілком нормальна практика для ЄС. А головне, на моє переконання, що моніторинг не виявить значної шкоди для ринку перевезень країн-сусідів України від такої лібералізації", – зазначає експерт.

А що з іншими вимогами польських перевізників?

Радник делегації ЄС вважає, що вимоги польської сторони щодо окремої черги для польських вантажівок та ускладнення системи ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту) взагалі не потрібно обговорювати, бо це дискримінаційні норми, які неможливо виконати, і вони легко будуть скасовані в судовому порядку.

Натомість Київ може без особливих проблем для свого бізнесу погодитися на дві вимоги польських протестувальників, впевнений Довгань.

Перша – впровадити на кожному пункті пропуску окремий пас для порожніх фур.

Друга – повернення доступу українських водіїв польських транспортних компаній до системи "Шлях", яка дає можливість українцям призовного віку вільно виїжджати з України.

Пріоритетність саме цієї вимоги, додає експерт, підтверджується листом Міністерства інфраструктури Польщі, який був надісланий в Україну і де не згадувалися інші вимоги протестувальників.

Він зазначає, що ця норма донедавна діяла – і розмов про те, що через неї відбуваються якісь порушення, в першу чергу – виїзд за кордон ухилянтів, не було.

"Залишається відкритим питання: чи влаштують Польщу лише ці поступки? Дуже ймовірно, що так, адже нова польська влада не зацікавлена у конфлікті з ЄС, а позиція Єврокомісії щодо повернення ліцензій була більш ніж однозначною", – вважає автор колонки.

І, нарешті, останнє.

Черги на кордоні є результатом зростання товарообігу між Україною та ЄС.

Проте ці черги можуть зникнути за умови ефективної роботи відповідних служб на кордоні та збільшення пропускної спроможності.

"Саме тому в планах Києва та Варшави на 2024 рік має бути відкриття додаткових пунктів пропуску та будівництво мультимодальних терміналів, щоб забирати вантаж з автомобілів на залізницю", – вважає радник Делегації ЄС.

Докладніше – у колонці Віктора Довганя Розблокувати кордон: яким може бути компроміс між Україною та Польщею.