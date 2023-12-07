Какие уступки Украины позволят разблокировать границу с Польшей

Блокада границы с Украиной, которую проводят некоторые польские перевозчики, продолжается уже месяц. А с недавних пор к ним присоединились и словацкие водители.

Фактически с самого начала представители украинского правительства пытались договориться с блокировщиками, однако без успеха.

Ключевая причина – слишком высокие требования польской стороны, где вместо технических уступок требуют вернуть лицензирование для украинских перевозчиков.

Впрочем, Совет министров транспорта ЕС объявил, что не видит причин для отмены нынешнего режима.

Учитывая это, советник Делегации ЕС Виктор Довгань попытался смоделировать, как может решиться вопрос блокады границы с Украиной. Подробнее о вариантах компромисса – в колонке Разблокировать границу: каким может быть компромисс между Украиной и Польшей.

Как это ни странно, отмечает автор колонки, причины этого кризиса – прежде всего политические, а не экономические. Поэтому и решение будет в плоскости политики, а не экономики.

Самое важное, подчеркивает Виктор Довгань, – это четкая позиция ЕС, что требование о возвращении разрешений не должно быть удовлетворено.

"Зато вполне приемлемым представляется условие создать совместный комитет и промониторить выполнение Соглашения о транспортном безвизе. Это вполне нормальная практика для ЕС. А главное, по моему убеждению, что мониторинг не выявит значительного ущерба для рынка перевозок стран-соседей Украины от такой либерализации", – отмечает эксперт.

А что с другими требованиями польских перевозчиков?

Советник делегации ЕС считает, что требования польской стороны относительно отдельной очереди для польских грузовиков и усложнения системы ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта) вообще не нужно обсуждать, потому что это дискриминационные нормы, которые невозможно выполнить, и они легко будут отменены в судебном порядке.

Зато Киев может без особых проблем для своего бизнеса согласиться на два требования польских протестующих, уверен Довгань.

Первое – внедрить на каждом пункте пропуска отдельный пас для пустых фур.

Второе – возвращение доступа украинских водителей польских транспортных компаний к системе "Шлях", которая дает возможность украинцам призывного возраста свободно выезжать из Украины.

Приоритетность именно этого требования, добавляет эксперт, подтверждается письмом Министерства инфраструктуры Польши, которое было направлено в Украину и где не упоминались другие требования протестующих.

Он отмечает, что эта норма до недавнего времени действовала – и разговоров о том, что из-за нее происходят какие-то нарушения, в первую очередь – выезд за границу уклонистов, не было.

"Остается открытым вопрос: устроят ли Польшу только эти уступки? Очень вероятно, что да, ведь новая польская власть не заинтересована в конфликте с ЕС, а позиция Еврокомиссии по возврату лицензий была более чем однозначной", – считает автор колонки.

И, наконец, последнее.

Очереди на границе являются результатом роста товарооборота между Украиной и ЕС.

Однако эти очереди могут исчезнуть при условии эффективной работы соответствующих служб на границе и увеличения пропускной способности.

"Именно поэтому в планах Киева и Варшавы на 2024 год должно быть открытие дополнительных пунктов пропуска и строительство мультимодальных терминалов, чтобы забирать груз с автомобилей на железную дорогу", – считает советник Делегации ЕС.

Подробнее – в колонке Виктора Довганя Разблокировать границу: каким может быть компромисс между Украиной и Польшей.