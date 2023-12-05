У Єврокомісії налаштовані відстоювати скасування дозволів попри польські вимоги

В Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські блокувальники кордону.

Як пише "Європейська правда", про це заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян, повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, вона налаштована відстоювати лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС попри вимоги польських протестувальників.

"Я твердо вирішила захищати цю угоду, продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови. Направду сподіваюся, що органи влади в державах-членах і на передовій лінії серйозно сприймуть свою відповідальність", – наголосила Велян.

Посадовиця хоча і підтримала засідання спільного комітету, ініційоване Польщею для обговорення проблем, пов'язаних з угодою лібералізацію вантажних перевезень, втім вона вважає доречними ці дискусії "після вирішення критичної ситуації на кордоні".

"Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", – зазначила вона.

"Вважаю неприйнятним, щоб уряд умивав руки в Польщі, кажучи, що це щось між місцевою владою та Єврокомісією врешті-решт та Україною. Ми як центральна влада не маємо до цього відношення – у нас зв’язані руки. Я не вважаю, що це прийнятне пояснення", – сказала Велян.

Водночас єврокомісарка заявила, що взяла до уваги те, що в Польщі відбулися вибори, де зараз відбувається процес формування нової більшості, додавши, що з нетерпінням чекаю на співпрацю з наступним урядом, щоб якомога швидше вирішити проблему.

Напередодні повідомляли, що Польща налаштована вимагати від Європейського Союзу відновити систему видачі дозволів для українських далекобійників.

Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія і сьогодні перевізники блокують кордон", – зазначив глава польського уряду, чий мандат, як очікують, може завершитися вже 11 грудня.

"Ми обов’язково будемо вимагати від Єврокомісії відновлення дозвільної системи, яка рівноцінно та справедливо регулюватиме цей транспортний ринок", – додав він, фактично повторивши свою позицію, оприлюднену наприкінці листопада.

Польські водії блокують пропускні пункти з 6 листопада, вимагаючи від ЄС відновити систему, за якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи в ЄС. До польських водіїв приєдналися польські фермери, а згодом і словацькі далекобійники.

На українсько-польському кордоні станом на ранок понеділка, 4 грудня, перебували приблизно 2500 вантажних транспортних засобів.