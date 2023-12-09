Кілька німецьких земель хочуть приймати квір-людей з Росії

У кількох федеральних землях Німеччини планують приймати людей з Росії, яких там переслідують через їхню сексуальну ідентичність або орієнтацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Представники сексуальних і гендерних меншин вже можуть подавати прохання про надання притулку з шансом на успіх. Згідно з повідомленням, федеральні державні програми прийому можуть забезпечити більш безпечні шляхи втечі, наприклад, за допомогою оплачених авіаквитків. Також можна було б спростити видачу віз.

Нещодавно Верховний суд Росії класифікував "міжнародний громадський ЛГБТ-рух" як "екстремістську організацію". У майбутньому кримінальні органи також можуть вжити заходів проти людей, які підтримують квір-тематику. Існує ризик кількох років ув'язнення. Згідно з повідомленнями, лідери ЛГБТ-організацій можуть бути покарані до десяти років ув'язнення.

"Ми повинні діяти якомога швидше з огляду на арешти, які вже відбуваються", – заявила бременська депутатка від лівих Майя Тегелер. Берлінський лівий Клаус Ледерер сказав: "Я очікую, що федеральний уряд не залишить тих, хто проявляє солідарність, на морозі, збільшить свою частку у витратах, а також фінансово підтримає структури підтримки всередині квір-спільнот".

Федеральне міністерство внутрішніх справ ще має затвердити державні програми. Шаблон програми прийому вже розробляється в Бремені.

Наразі немає конкретної цифри щодо того, скільки людей буде прийнято.

Нагадаємо, у вересні повідомляли, що з початку повномасштабної війни РФ в Україні близько 3500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині – з них тільки близько 90 осіб отримали статус біженця.

Перед цим посол України у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ мобілізацією.