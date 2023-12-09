Несколько немецких земель хотят принимать квир-людей из России

В нескольких федеральных землях Германии планируют принимать людей из России, которых там преследуют из-за их сексуальной идентичности или ориентации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Представители сексуальных и гендерных меньшинств уже могут подавать прошения о предоставлении убежища с шансом на успех. Согласно сообщению, федеральные государственные программы приема могут обеспечить более безопасные пути побега, например, с помощью оплаченных авиабилетов. Также можно было бы упростить выдачу виз.

Недавно Верховный суд России классифицировал "международное общественное ЛГБТ-движение" как "экстремистскую организацию". В будущем уголовные органы также могут принять меры против людей, которые поддерживают квир-тематику. Существует риск нескольких лет заключения. Согласно сообщениям, лидеры ЛГБТ-организаций могут быть наказаны до десяти лет заключения.

"Мы должны действовать как можно скорее, учитывая аресты, которые уже происходят", – заявила бременский депутат от левых Майя Тегелер. Берлинский левый Клаус Ледерер сказал: "Я ожидаю, что федеральное правительство не оставит тех, кто проявляет солидарность, на морозе, увеличит свою долю в расходах, а также финансово поддержит структуры поддержки внутри квир-сообществ".

Федеральное министерство внутренних дел еще должно утвердить государственные программы. Шаблон программы приема уже разрабатывается в Бремене.

Пока нет конкретной цифры относительно того, сколько людей будет принято.

Напомним, в сентябре сообщалось, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине около 3500 российских мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии – из них только около 90 человек получили статус беженца.

Перед этим посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал обнародованную немецкими политиками инициативу предоставить убежище гражданам России, которые покинули свою страну в связи с объявленной президентом РФ мобилизацией.