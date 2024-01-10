Глава МЗС Вірменії: У позиції Азербайджану щодо окремих пунктів мирної угоди є регрес

Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє агентство "Новости Армения".

"Ми отримали азербайджанські пропозиції, 4-го січня ми передали чергові вірменські пропозиції. Я б сказав, що зі змістовного погляду в азербайджанських пропозиціях ми бачимо певний регрес щодо певних пунктів тексту і певний прогрес у деяких інших напрямках", – сказав міністр, не уточнивши, які саме пункти він має на увазі.

Водночас він додав, що не важливий стільки прогрес або регрес щодо якогось пункту, скільки факт дотримання основних принципів укладення мирного договору.

Мірзоян зазначив, що мирна угода має забезпечити визнання територіальної цілісності обох країн "без будь-яких інсинуацій і двозначності".

"Крім того, у мирному договорі ми маємо побачити той фундамент, на якому має відбуватися процес делімітації. Це питання, щодо яких Вірменією не може допустити будь-якої невизначеності в мирному договорі", – сказав Мірзоян, наголосивши також на важливості деблокади транспортних зв'язків і комунікацій.

Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.

Прогрес у налагодженні взаємин двох країн відбувається після того, як 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.