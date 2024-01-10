Глава МИД Армении: В позиции Азербайджана по отдельным пунктам мирного соглашения есть регресс

Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает агентство "Новости Армения".

"Мы получили азербайджанские предложения, 4 января мы передали очередные армянские предложения. Я бы сказал, что с содержательной точки зрения в азербайджанских предложениях мы видим определенный регресс по определенным пунктам текста и определенный прогресс в некоторых других направлениях", – сказал министр, не уточнив, какие именно пункты он имеет в виду.

В то же время он добавил, что важен не столько прогресс или регресс по какому-то пункту, сколько факт соблюдения основных принципов заключения мирного договора.

Мирзоян отметил, что мирное соглашение должно обеспечить признание территориальной целостности обеих стран "без каких-либо инсинуаций и двусмысленности".

"Кроме того, в мирном договоре мы должны увидеть тот фундамент, на котором должен происходить процесс делимитации границы. Это вопросы, по которым Армения не может допустить какой-либо неопределенности в мирном договоре", – сказал Мирзоян, отметив также важность деблокады транспортных связей и коммуникаций.

Ранее помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о "значительном прогрессе" в работе над текстом мирного договора с Арменией.

Прогресс в налаживании взаимоотношений двух стран происходит после того, как 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. Подробнее об этом в статье: Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.