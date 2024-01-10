Чому Макрон замінив уряд Франції і що нового прем’єра пов’язує з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон відправив уряд у відставку та призначив нового прем’єр-міністра, яким став колишній міністр освіти Габріель Атталь.

34-річний Атталь став наймолодшим очільником уряду Франції від часів Наполеона, а також першим в історії країни прем’єром-геєм.

Перед Габріелем Атталем стоїть задача "закохати" у себе французьке суспільство. Або принаймні викликати в нього симпатію.

Про те, чому ставку зробили саме на нього і чи зможе він конкурувати з ультраправими – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Перший після Наполеона: як наймолодший прем'єр має врятувати Францію від ультраправих.

Саме міграційна реформа Макрона стала фатальною для попереднього уряду Франції.

Більшість у парламенті не хотіла схвалювати закон, а президент Франції не хотів зловживати поправкою 49.3, яка дозволяє главі держави ухвалювати запропоновані урядом непопулярні закони в обхід парламенту.

Тож партії президента довелося заручитися підтримкою партії Марін Ле Пен "Національне об’єднання", але з деякими правками до закону.

Схвалення реформи у співпраці з ультраправими призвела до погіршення відносин президентської партії з лівою опозицією, яка досі нерідко підтримувала урядові законопроєкти. Це обмежило можливості уряду для політичного маневрування, збільшило таку небажану для нього залежність від правого флангу та викликало розкол в уряді.

Крім того, вкрай важлива перемога для Марін Ле Пен збільшила її шанси на наступних президентських виборах.

Важлива деталь: ця зміна уряду відбувається перед початком нової пан'європейської кампанії: у червні відбудуться вибори до Європарламенту. І ці вибори будуть для Макрона та його однопартійців дуже непростими.

Його ключова суперниця Ле Пен (яка, нагадаємо, зараз наростила підтримку) зазвичай програє на національних виборах, але на європейських має традиційно високі результати.

Макрон сподівається, що новий прем'єр і нова політика уряду дозволять принаймні скоротити, а може, й подолати відставання президентської партії від "Національного об’єднання" Ле Пен.

Щоправда, цей оптимізм не поділяють пересічні громадяни.

Утім, лишається шанс, що скептики виявляться неправі.

Справді, новим прем’єр-міністром став той, чийого призначення найбільше хотіли французи.

Новий прем’єр-міністр виглядає як політик, який у разі успіху на новій посаді може стати кандидатом у президенти на виборах 2027 року, де Макрон вже не буде балотуватися (бо він пропрацював на посаді два терміни поспіль).

Габріелю Атталю лише 34 роки. Він стає наймолодшим очільником уряду в історії Франції, якщо не брати до уваги Наполеона I (той посів посаду Першого консула, аналогічну сучасній прем'єрській, у 30 років).

"Наймолодший президент призначає наймолодшого прем’єр-міністра".

Так прокоментувала це призначення тепер вже колишня очільниця уряду Елізабет Борн.

На посаді міністра освіти Атталь працює лише пів року. Втім, за ці шість місяців він провів ініціативи щодо протидії цькуванню та заборони демонстрації у школах релігійної символіки. Ці реформи дозволили йому суттєво наростити популярність та увійти за цим показником до топтрійки в команді Макрона.

Цікаво, що родовід нового прем'єра пов'язаний з Україною – його мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі. Через це у дитинстві Атталя виховували у православній вірі.

Втім, важливішим є те, що новий прем'єр довгий час був активістом та регіональним депутатом від Соціалістичної партії, звідки у 2017 році перейшов у новостворену політсилу Макрона.

Це важливо й для розуміння подальшої стратегії Макрона. Є очікування, що новий голова французького уряду, що тяжіє до лівих ідей, зможе налагодити відносини з лівою опозицією, а відповідно – має зменшити залежність чинної влади від підтримки правих.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Перший після Наполеона: як наймолодший прем'єр має врятувати Францію від ультраправих.