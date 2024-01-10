Новий прем'єр Франції має одеське походження за лінією матері

Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, який напередодні був призначений на посаду, має предків, які проживали в Одесі.

Про це йдеться у публікації Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Батько нового очільника французького уряду Ів Атталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.

А мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі.

Мати Атталя виховувала його у православній вірі.

В 2019 році в інтерв’ю виданню Libération, яке наводить The Guardian, Атталь заявив: "Мій батько сказав мені: "Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, головним чином тому, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я".

Міністра освіти Габріеля Атталя призначили прем’єром цього вівторка, 9 січня. 34-річний Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Перший після Наполеона: як наймолодший прем'єр має врятувати Францію від ультраправих