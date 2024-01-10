Почему Макрон заменил правительство Франции и что связывает нового премьера с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправил правительство в отставку и назначил нового премьер-министра, которым стал бывший министр образования Габриэль Атталь.

34-летний Атталь стал самым молодым главой правительства Франции со времен Наполеона, а также первым в истории страны премьером-геем.

Перед Габриэлем Атталем стоит задача "влюбить" в себя французское общество. Или по крайней мере вызвать у него симпатию.

О том, почему ставку сделали именно на него и сможет ли он конкурировать с ультраправыми – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Первый после Наполеона: как самый молодой премьер должен спасти Францию от ультраправых.

Именно миграционная реформа Макрона стала роковой для предыдущего правительства Франции.

Большинство в парламенте не хотело одобрять закон, а президент Франции не хотел злоупотреблять поправкой 49.3, которая позволяет главе государства принимать предложенные правительством непопулярные законы в обход парламента.

Поэтому партии президента пришлось заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", но с некоторыми правками к закону.

Одобрение реформы в сотрудничестве с ультраправыми привело к ухудшению отношений президентской партии с левой оппозицией, которая до сих пор нередко поддерживала правительственные законопроекты. Это ограничило возможности правительства для политического маневрирования, увеличило столь нежелательную для него зависимость от правого фланга и вызвало раскол в правительстве.

Кроме того, крайне важная победа для Марин Ле Пен увеличила ее шансы на следующих президентских выборах.

Важная деталь: эта смена правительства происходит перед началом новой панъевропейской кампании: в июне состоятся выборы в Европарламент. И эти выборы будут для Макрона и его однопартийцев очень непростыми.

Его ключевая соперница Ле Пен (которая, напомним, сейчас нарастила поддержку) обычно проигрывает на национальных выборах, но на европейских имеет традиционно высокие результаты.

Макрон надеется, что новый премьер и новая политика правительства позволят по крайней мере сократить, а может, и преодолеть отставание президентской партии от "Национального объединения" Ле Пен.

Правда, этот оптимизм не разделяют рядовые граждане.

Впрочем, остается шанс, что скептики окажутся неправы.

Действительно, новым премьер-министром стал тот, чьего назначения больше всего хотели французы.

Новый премьер-министр выглядит как политик, который в случае успеха на новой должности может стать кандидатом в президенты на выборах 2027 года, где Макрон уже не будет баллотироваться (потому что он проработал на посту два срока подряд).

Габриэлю Атталю всего 34 года. Он становится самым молодым главой правительства в истории Франции, если не считать Наполеона I (тот занял должность Первого консула, аналогичную современной премьерской, в 30 лет).

"Самый молодой президент назначает самого молодого премьер-министра".

Так прокомментировала это назначение теперь уже бывшая глава правительства Элизабет Борн.

На посту министра образования Атталь работает всего полгода. Впрочем, за эти шесть месяцев он провел инициативы по противодействию травле и запрету демонстрации в школах религиозной символики. Эти реформы позволили ему существенно нарастить популярность и войти по этому показателю в топ-тройку в команде Макрона.

Интересно, что родословная нового премьера связана с Украиной – его мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи русских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения, которые проживали в Одессе. Поэтому в детстве Атталя воспитывали в православной вере.

Впрочем, важнее то, что новый премьер долгое время был активистом и региональным депутатом от Социалистической партии, откуда в 2017 году перешел в новосозданную политсилу Макрона.

Это важно и для понимания дальнейшей стратегии Макрона. Есть ожидания, что новый глава французского правительства, тяготеющий к левым идеям, сможет наладить отношения с левой оппозицией, а соответственно – должен уменьшить зависимость действующей власти от поддержки правых.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Первый после Наполеона: как самый молодой премьер должен спасти Францию от ультраправых.