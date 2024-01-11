Зеленський прибув до Латвії

Президент Володимир Зеленський після візитів до Естонії та Литви прибув до Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш, який зустрів українського президента в аеропорту Риги.

Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі!

Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!", написав Каріньш.

Sirsnīgi sveicu @ZelenskyyUa un @DmytroKuleba Rīgā!



Latvija nelokāmi atbalsta Ukrainas cīņu par brīvību un neatkarību.🇱🇻🤝🏻🇺🇦

Слава Україні! pic.twitter.com/IIuufRlvCw — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) January 11, 2024

Він також опублікував фото зустрічі Зеленського в аеропорту.

Перед цим Зеленський побував у Таллінні. Президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з Зеленським заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.