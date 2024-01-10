Президент Литви анонсував нові партії допомоги для України: боєприпаси, генератори і БТР

Литва у січні-лютому планує передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Науседа зазначив, що нещодавно на засіданні ради нацбезпеки Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро.

"У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери M577. Ми будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці", – заявив Гітанас Науседа.

Президент Литви зауважив, що також Литва формує "коаліцію з розмінування", щоб скоординовано з іншими союзниками підтримувати Україну у цьому питанні.

Він додав, що і європейський ОПК в цілому повинен прискоритися, і адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію.

Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що домовилися зокрема про спільне виробництво засобів боротьби з дронами, що є дуже актуальною потребою на фронті.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала від Литви польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухпайків, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.