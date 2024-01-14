У Давосі проходить четверта зустріч щодо української "формули миру"

У швейцарському Давосі в неділю проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української "формули миру".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

Серед учасників зустрічі – 81 країна та міжнародна організація. На попередній зустрічі на Мальті учасників було 66.

За даними Єрмака, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 – Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії.

фото: telegram-канал Єрмака

Глава ОПУ зазначив, що під час відкриття зустрічі радників розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури.

За його словами, нинішня четверта зустріч радників у Давосі є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів української "формули миру", а саме – ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Ще п'ять пунктів "формули", за словами Єрмака, планують опрацювати у Давосі.

Серед них: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

Єрмак наголосив, що, як і на Мальті, кожен із цих пунктів буде презентований країнами, які є співлідерами відповідних треків "формули".

Він додав, що потрібно визначитись щодо подальших дій, зокрема, узгодити формат проведення Глобального саміту миру.

За його словами, це дозволить приступити до розробки детальних дорожніх карт для кожного з пунктів "формули", а країни-лідери відповідних напрямів "формули" могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації.

Попередні засідання по "формулі миру" відбулися в Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.

Нагадаємо, напередодні організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі оголосили про особисту участь президента Володимира Зеленського в одному із заходів 16 січня.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.