В Давосе проходит четвертая встреча по украинской "формуле мира"

В швейцарском Давосе в воскресенье проходит четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской "формуле мира".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОПУ Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Среди участников встречи – 81 страна и международная организация. На предыдущей встрече на Мальте участников было 66.

По данным Ермака, своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании.

ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ ЕРМАКА

Глава ОПУ отметил, что во время открытия встречи советников рассказал о последствиях недавних массированных ракетных обстрелов Россией украинских городов, о жертвах атак среди мирных граждан и разрушениях гражданской инфраструктуры.

"Простое прекращение огня не станет концом российской агрессии в Украине, а лишь даст агрессору паузу для накопления сил. Это точно не путь к миру. Россияне не хотят мира. Они хотят господства. Итак, выбор прост: или мы проигрываем и исчезаем – или выигрываем и живем дальше. И мы боремся", – отметил Ермак.

По его словам, нынешняя четвертая встреча советников в Давосе является логическим продолжением третьей встречи на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов украинской "формулы мира", а именно – ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, в том числе детей, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Еще пять пунктов "формулы", по словам Ермака, планируют проработать в Давосе.

Среди них: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

Ермак отметил, что, как и на Мальте, каждый из этих пунктов будет представлен странами, которые являются солидерами соответствующих треков "формулы".

Он добавил, что нужно определиться относительно дальнейших действий, в частности, согласовать формат проведения Глобального саммита мира.

По его словам, это позволит приступить к разработке детальных дорожных карт для каждого из пунктов "формулы", а страны-лидеры соответствующих направлений "формулы" могли бы принять тематические конференции, чтобы финализировать алгоритмы их реализации.

Предыдущие заседания по "формуле мира" состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Напомним, накануне организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили о личном участии президента Владимира Зеленского в одном из мероприятий 16 января.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.