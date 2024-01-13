У Давосі офіційно анонсували візит президента Зеленського

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі оголосили про особисту участь президента Володимира Зеленського в одному із заходів 16 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що Зеленський особисто виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

Увечері 16 січня в Давосі також відбудеться відкриття проєкту фонду Пінчука Deciding Your Tomorrow за участі топпосадовців, включно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Не виключена участь Володимира Зеленському і в цьому заході.

Раніше цього тижня ЗМІ повідомили про ймовірний візит президента України до Швейцарії, який триватиме два дні й охопить його виступ на Всесвітньому економічному форумі. Офіційно програма візиту не повідомлялась.

Відомо також, що напередодні Зеленський провів першу телефонну розмову з чинною президенткою Швейцарії Віолою Амгерд, а в Давосі 14 січня відбудеться зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо "формули миру".