В Єврокомісії кажуть про успішну зустріч з польськими міністрами щодо безмитного імпорту з України

У понеділок відбулася розмова між польськими міністрами сільського господарства та розвитку і технологій Чеславом Секерським і Кшиштофом Гетьманом та комісаром ЄС з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом щодо плану Європейської комісії продовжити безмитну і безквотну торгівлю з Україною до 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"Успішна зустріч з польськими міністрами Чеславом Секерським та Кшиштофом Гетьманом щодо підтримки України з боку ЄС, включаючи торговельні заходи" – написав заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у соціальній мережі Twitter (X).

"Комісія продовжуватиме підтримувати економіку України, беручи до уваги занепокоєння польських фермерів щодо українського імпорту агропродовольчої продукції". – підкреслив він.

Речник Єврокомісії також звернувся до цього питання. "Обидві сторони домовилися продовжувати конструктивну співпрацю та обмінюватися інформацією про розвиток ринку, в тому числі в контексті майбутньої пропозиції ЄК щодо розширення безмитної торгівлі з Україною", – заявив він.

Факт продовження "конструктивних переговорів" означає, що є можливість вдосконалити поточний проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною таким чином, щоб він був більш вигідним для польських фермерів. "Є шанси на більш сприятливі зміни", – сказав один зі співрозмовників RMF FM в ЄК.

Варшава веде дуже інтенсивні переговори з Києвом. Як з'ясувала радіостанція, ідея полягає в тому, щоб запровадити ліцензії на імпорт з України. Такі сертифікати поширюватимуться на більшу кількість товарів, ніж ті, на які зараз поширюється ембарго. До переліку сертифікованих товарів увійдуть фрукти, овочі, цукор, м'ясо птиці та яйця. Українські сертифікати перевірятиме Польща.

Раніше ЗМІ повідомили, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України, яка може бути оголошена вже у вівторок, 16 січня.

Перед цим польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС. Войцеховський пригрозив не підтримати регламент про продовження преференцій, якщо не будуть враховані його пропозиції.