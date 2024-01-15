В Еврокомиссии говорят об успешной встрече с польскими министрами по беспошлинному импорту из Украины

В понедельник состоялся разговор между польскими министрами сельского хозяйства и развития и технологий Чеславом Секерским и Кшиштофом Гетьманом и комиссаром ЕС по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом относительно плана Европейской комиссии продолжить беспошлинную и бесквотную торговлю с Украиной до 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Успешная встреча с польскими министрами Чеславом Секерским и Кшиштофом Гетьманом по поддержке Украины со стороны ЕС, включая торговые меры", – написал заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис в социальной сети Twitter (X).

"Комиссия будет продолжать поддерживать экономику Украины, принимая во внимание беспокойство польских фермеров относительно украинского импорта агропродовольственной продукции". – подчеркнул он.

Представитель Еврокомиссии также обратился к этому вопросу. "Обе стороны договорились продолжать конструктивное сотрудничество и обмениваться информацией о развитии рынка, в том числе в контексте будущего предложения ЕК по расширению беспошлинной торговли с Украиной", – заявил он.

Факт продолжения "конструктивных переговоров" означает, что есть возможность усовершенствовать текущий проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной таким образом, чтобы он был более выгодным для польских фермеров. "Есть шансы на более благоприятные изменения", – сказал один из собеседников RMF FM в ЕК.

Варшава ведет очень интенсивные переговоры с Киевом. Как выяснила радиостанция, идея заключается в том, чтобы ввести лицензии на импорт из Украины. Такие сертификаты будут распространяться на большее количество товаров, чем те, на которые сейчас распространяется эмбарго. В перечень сертифицированных товаров войдут фрукты, овощи, сахар, мясо птицы и яйца. Украинские сертификаты будет проверять Польша.

Ранее СМИ сообщили, что Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины, которое может быть объявлено уже во вторник, 16 января.

Перед этим польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. Войцеховский пригрозил не поддержать регламент о продлении преференций, если не будут учтены его предложения.