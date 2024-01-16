У Британії показали офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

У Британії представили офіційний портрет короля Чарльза ІІІ, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.

Про це повідомляє британський урядовий сайт, пише "Європейська правда".

Зроблений у Віндзорському замку, це традиційний офіційний портрет короля у формі адмірала флоту, з медалями та відзнаками.

Фотографію зробив фотограф Хьюго Бернанд, який також робив офіційні знімки коронації та весільні фотографії короля і королеви Камілли.

Державні установи, такі як школи і ради, можуть замовити безкоштовну копію фотографії розміром А3 у дубовій рамці.

Правління покійної королеви Єлизавети II тривало так довго, що в державних установах не було її жодного офіційного портрета, а висіла ціла серія зображень різних епох.

Кабінет міністрів заявив, що портрет короля Чарльза може висіти поряд з існуючими фотографіями покійної королеви.

Новий офіційний портрет Чарльза можна буде побачити в тисячах державних закладів по всій Великій Британії – від лікарень до пожежних частин.

Утім, коли минулого року було оголошено, що вартість проєкту з поширення портрета по країні становить 8 мільйонів фунтів стерлінгів, антимонархічна група "Республіка" назвала це "ганебною тратою грошей" і заявила, що уряд "втратив глузд".

Торік у травні Букінгемський палац показав перший портрет Чарльза III після коронації.

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