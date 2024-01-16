В Британии показали официальный портрет короля Чарльза III
Вторник, 16 января 2024, 09:41
В Британии представили официальный портрет короля Чарльза III, который будет висеть во всех государственных учреждениях, таких как суды и правительственные офисы.
Об этом сообщает британский правительственный сайт, пишет "Европейская правда".
Сделанный в Виндзорском замке, это традиционный официальный портрет короля в форме адмирала флота, с медалями и отличиями.
Фотографию сделал фотограф Хьюго Бернанд, который также делал официальные снимки коронации и свадебные фотографии короля и королевы Камиллы.
Государственные учреждения, такие как школы и советы, могут заказать бесплатную копию фотографии размером А3 в дубовой рамке.
Правление покойной королевы Елизаветы II длилось так долго, что в государственных учреждениях не было ее ни одного официального портрета, а висела целая серия изображений разных эпох.
Кабинет министров заявил, что портрет короля Чарльза может висеть рядом с существующими фотографиями покойной королевы.
Новый официальный портрет Чарльза можно будет увидеть в тысячах государственных учреждений по всей Великобритании – от больниц до пожарных частей.
Впрочем, когда в прошлом году было объявлено, что стоимость проекта по распространению портрета по стране составляет 8 миллионов фунтов стерлингов, антимонархическая группа "Республика" назвала это "позорной тратой денег" и заявила, что правительство "потеряло рассудок".
В мае прошлого года Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации.
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