В Британии показали официальный портрет короля Чарльза III

В Британии представили официальный портрет короля Чарльза III, который будет висеть во всех государственных учреждениях, таких как суды и правительственные офисы.

Об этом сообщает британский правительственный сайт, пишет "Европейская правда".

Сделанный в Виндзорском замке, это традиционный официальный портрет короля в форме адмирала флота, с медалями и отличиями.

Фотографию сделал фотограф Хьюго Бернанд, который также делал официальные снимки коронации и свадебные фотографии короля и королевы Камиллы.

Государственные учреждения, такие как школы и советы, могут заказать бесплатную копию фотографии размером А3 в дубовой рамке.

Правление покойной королевы Елизаветы II длилось так долго, что в государственных учреждениях не было ее ни одного официального портрета, а висела целая серия изображений разных эпох.

Кабинет министров заявил, что портрет короля Чарльза может висеть рядом с существующими фотографиями покойной королевы.

Новый официальный портрет Чарльза можно будет увидеть в тысячах государственных учреждений по всей Великобритании – от больниц до пожарных частей.

Впрочем, когда в прошлом году было объявлено, что стоимость проекта по распространению портрета по стране составляет 8 миллионов фунтов стерлингов, антимонархическая группа "Республика" назвала это "позорной тратой денег" и заявила, что правительство "потеряло рассудок".

В мае прошлого года Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации.

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