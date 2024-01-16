Народжуваність у Франції впала до мінімуму з часів Другої світової війни

За 2023 рік у Франції народились 678 тисяч дітей, що на 6,6% менше, ніж роком раніше, продовживши тенденцію падіння народжуваності.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, свідчать опубліковані 16 січня дані Французького національного інституту статистики та економічних досліджень (INSEE).

Народжуваність у Франції за минулий рік виявилась на майже 20% нижчою, ніж у 2010 році – останньому за час спостережень, коли цей показник ще зростав. В абсолютному відношенні, кажуть в INSEE, вона наразі найнижча з часів Другої світової війни.

Коефіцієнт народжуваності, або співвідношення кількості новонароджених до жінок, у Франції у 2023 році становив 1,68 і також знизився в порівнянні з попереднім роком. Та за цим показником країна випереджає середнє значення в ЄС у 1,5 дитини на жінку.

Попри зниження народжуваності, чисельність населення у Франції за минулий рік зросла на 0,3%, як і у 2022 році, передусім за рахунок міграції. Демографи оцінюють чисельність жителів країни у 68,4 мільйона жителів станом на 1 січня 2024 року.

Протягом десятиліть Франції вдавалося уникати такого ж різкого падіння народжуваності, як у Німеччині, Італії та Іспанії. Демографи зазвичай пояснювали цю різницю щедрою французькою системою охорони здоров’я та високими виплатами на дітей.

Це сприяло дещо повільнішому старінню населення Франції, ніж в інших країнах, і покращило перспективи її економічного зростання.

Минулого року у ЄС підрахували, що кількість народжених на території Європейського Союзу дітей у 2021 році вперше була більшою, ніж роком раніше – це перше зростання цього показника з 2016-го.