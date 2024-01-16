Рождаемость во Франции упала до минимума со времен Второй мировой войны

За 2023 год во Франции родилось 678 тысяч детей, что на 6,6% меньше, чем годом ранее, продолжив тенденцию падения рождаемости.

Об этом, как сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Monde, свидетельствуют опубликованные 16 января данные Французского национального института статистики и экономических исследований (INSEE).

Рождаемость во Франции за прошлый год оказалась почти на 20% ниже, чем в 2010 году – последнему за время наблюдений, когда этот показатель еще рос. В абсолютном отношении, говорят в INSEE, она самая низкая со времен Второй мировой войны.

Коэффициент рождаемости, или соотношение количества новорожденных к женщинам, во Франции в 2023 году составил 1,68 и также снизился по сравнению с предыдущим годом. Однако по этому показателю страна опережает среднее значение в ЕС – 1,5 ребенка на женщину.

Несмотря на понижение рождаемости, численность населения во Франции за прошлый год выросла на 0,3%, как и в 2022 году, прежде всего за счет миграции. Демографы оценивают численность жителей страны в 68,4 миллиона жителей по состоянию на 1 января 2024 года.

На протяжении десятилетий Франции удавалось избегать столь же резкого падения рождаемости, как в Германии, Италии и Испании. Демографы обычно объясняли эту разницу щедрой французской системой здравоохранения и высокими выплатами на детей.

Это способствовало более медленному старению населения Франции, чем в других странах, и улучшило перспективы ее экономического роста.

В прошлом году в ЕС подсчитали, что количество родившихся на территории Европейского Союза детей в 2021 году впервые было больше, чем годом ранее – это первый рост этого показателя с 2016-го.