Війна в Україні обмежує можливості Росії провокувати в Балтії – глава Міноборони Литви

Через війну в Україні можливості Росії здійснювати провокації в Балтійському регіоні обмежені, вважає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це він сказав в інтерв'ю радіо Žiniu Radijas в четвер, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується приготувань Росії в нашому регіоні, то всі помічають, що Росія направила весь свій потенціал сухопутних військ в Україну, перемістивши його на фронт", – сказав Анушаускас.

За його словами, в РФ є інші сили поблизу балтійських країн: авіація, ракети, тактична ядерна зброя, військово-морський флот, але їй не вистачає значної частини потенціалу сухопутних військ.

"За допомогою цих дистанційних засобів вона не може повністю використати потенціал сухопутних військ. Маючи ці дистанційні засоби, вона не може повноцінно здійснювати будь-які провокації. Це факт", – переконаний Анушаускас.

Коментар міністра з'явився після того, як цього тижня німецька газета Bild опублікувала сценарій військових навчань, в якому німецька армія готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО.

У плані викладено детальний сценарій потенційного військового конфлікту, який починається з того, що Росія розпочинає нову хвилю мобілізації, призвавши додатково 200 тисяч призовників у лютому, потім продовжує наступати на Україну, досягає перемог і ближче до літа розпочинає гібридну війну проти країн Балтії. За цим сценарієм відбуватимуться зіткнення, а ситуація загострюватиметься.

"Ключ до виходу з цієї ситуації – збільшення військового оборонного потенціалу кожної країни, що межує з (Росією)", – сказав Анушаускас.

Водночас помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге запевняє, що Альянс сьогодні є достатньо потужним, щоб захистити себе від російської агресії.

Канцелярія президента Литви й Міністерство національної оборони країни на тлі публікації Bild заявили, що не змінюють оцінку загроз у регіоні.