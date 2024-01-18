Из-за войны в Украине возможности России осуществлять провокации в Балтийском регионе ограничены, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом он сказал в интервью радио Žiniu Radijas в четверг, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

"Что касается приготовлений России в нашем регионе, то все замечают, что Россия направила весь свой потенциал сухопутных войск в Украину, переместив его на фронт", – сказал Анушаускас.

По его словам, у РФ есть другие силы вблизи балтийских стран: авиация, ракеты, тактическое ядерное оружие, военно-морской флот, но ей не хватает значительной части потенциала сухопутных войск.

"С помощью этих дистанционных средств она не может полностью использовать потенциал сухопутных войск. Имея эти дистанционные средства, она не может полноценно осуществлять любые провокации. Это факт", – убежден Анушаускас.

Комментарий министра появился после того, как на этой неделе немецкая газета Bild опубликовала сценарий военных учений, в котором немецкая армия готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО.

В плане изложен подробный сценарий потенциального военного конфликта, который начинается с того, что Россия начинает новую волну мобилизации, призвав дополнительно 200 тысяч призывников в феврале, затем продолжает наступать на Украину, достигает побед и ближе к лету начинает гибридную войну против стран Балтии. По этому сценарию будут происходить столкновения, а ситуация будет обостряться.

"Ключ к выходу из этой ситуации – увеличение военного оборонного потенциала каждой страны, граничащей с (Россией)", – сказал Анушаускас.

Между тем помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге уверяет, что Альянс сегодня достаточно силен, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Канцелярия президента Литвы и Министерство национальной обороны страны на фоне публикации Bild заявили, что не меняют оценку угроз в регионе.