Парламентарі країн Балтії закликали підтримувати Україну до її повної перемоги

Президія Балтійської асамблеї (БА) у п'ятницю, 19 січня, ухвалила заяву про підтримку України до її повної перемоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у латвійському Сеймі.

"Ми вимагаємо негайних дій Європи для забезпечення повної перемоги України відповідно до висунутої нею мирної формули", – повідомив Яніс Вуканс, віцепрезидент Балтійської асамблеї та голова латвійської делегації.

Депутати парламентів Латвії, Естонії та Литви у своїй заяві підкреслюють важливість різних форм підтримки – військової, фінансової та політичної – для того, щоб Україна змогла повністю відновити свої території. Вони заявляють, що ця підтримка повинна бути безперервною, достатньою, своєчасною і спрямованою на перспективу.

Президія БА закликає членів парламентів інших країн не недооцінювати довгострокові наслідки для стабільності в Європі, функціонування міжнародних систем та розвитку всіх націй, які високо цінують свою свободу, якщо Україні не буде надана адекватна підтримка відповідно до серйозності нинішньої ситуації.

Парламентарі підтверджують однозначну підтримку країн Балтії інтеграції України в ЄС та євроатлантичний простір.

Депутати також закликають міжнародне співтовариство активніше впроваджувати політику санкцій проти Росії і шукати правові шляхи для того, щоб заморожені російські кошти могли бути використані для відновлення України.

Парламентарі також нагадують, що помилки десятирічної давнини, коли Росія грубо порушила міжнародне право і окупувала Крим, дали агресору відчуття безкарності, що призвело до повномасштабної війни в Україні, яка вже майже два роки завдає величезних руйнувань і страждань людям.

Балтійська асамблея – це інститут співробітництва парламентів Латвії, Естонії та Литви, який був створений 8 листопада 1991 року. В асамблеї кожен парламент країн Балтії представлений 12-16 членами.

Як повідомлялося, міністри оборони Естонії, Латвії та Литви за підсумками зустрічі в Ризі 18-19 січня схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.