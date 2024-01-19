Парламентарии стран Балтии призвали поддерживать Украину до ее полной победы

Президиум Балтийской ассамблеи (БА) в пятницу, 19 января, принял заявление о поддержке Украины до ее полной победы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в латвийском Сейме.

"Мы требуем немедленных действий Европы для обеспечения полной победы Украины в соответствии с выдвинутой ею мирной формулой", – сообщил Янис Вуканс, вице-президент Балтийской ассамблеи и глава латвийской делегации.

Депутаты парламентов Латвии, Эстонии и Литвы в своем заявлении подчеркивают важность различных форм поддержки – военной, финансовой и политической – для того, чтобы Украина смогла полностью восстановить свои территории. Они заявляют, что эта поддержка должна быть непрерывной, достаточной, своевременной и направленной на перспективу.

Президиум БА призывает членов парламентов других стран не недооценивать долгосрочные последствия для стабильности в Европе, функционирования международных систем и развития всех наций, которые высоко ценят свою свободу, если Украине не будет оказана адекватная поддержка в соответствии с серьезностью нынешней ситуации.

Парламентарии подтверждают однозначную поддержку стран Балтии интеграции Украины в ЕС и евроатлантическое пространство.

Депутаты также призывают международное сообщество активнее внедрять политику санкций против России и искать правовые пути для того, чтобы замороженные российские средства могли быть использованы для восстановления Украины.

Парламентарии также напоминают, что ошибки десятилетней давности, когда Россия грубо нарушила международное право и оккупировала Крым, дали агрессору ощущение безнаказанности, что привело к полномасштабной войне в Украине, которая уже почти два года наносит огромные разрушения и страдания людям.

Балтийская ассамблея – это институт сотрудничества парламентов Латвии, Эстонии и Литвы, который был создан 8 ноября 1991 года. В ассамблее каждый парламент стран Балтии представлен 12-16 членами.

Как сообщалось, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы по итогам встречи в Риге 18-19 января одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.