Соратник Медведчука в Сербії обурений вимогою Києва закрити філію "Другой Украины"

Голова сербської філії громадської організації "Другая Украина" Віктора Медведчука Драган Станоєвич відкинув вимоги посольства України в Белграді заборонити філію руху через порушення місцевого законодавства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Станоєвича, заява посольства України є "абсурдною", бо воно нібито хоче "заборонити мені допомагати українцям, які звертаються".

"Те, що у них (української влади. – Ред.) є війна з Медведчуком, – це їхня проблема. Ніхто нічого закривати не буде. Я, звичайно, так і займатимуся цим далі", – зазначив лідер сербської філії "Другой Украины".

Станоєвич також зізнався "Радіо Свобода", що не знайомий із Медведчуком особисто, але йому близькі його ідеї.

"А взагалі, це моє право – когось поважати. Я поважаю, наприклад, (Олексія. – Ред.) Арестовича. І далі що? Мене можна назвати його агентом? До речі, якщо ви його знаєте, передайте йому, що я готовий очолити і його організацію", – сказав він.

Посольство України в Сербії, яке ще на початку грудня оголосило сербському МЗС протест через діяльність "Другой Украины", нагадало, що місцевий закон про господарські товариства не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

Драган Станоєвич, який очолює створену в серпні 2023 року філію російської організації Медведчука, публічно підтримує російську агресію. У грудні його обрали депутатом сербського парламенту від партії "Ми – голос народу".