ЗМІ: Посольство України в Сербії вимагає заборони філії руху Медведчука

Ще 5 грудня 2023 року посольство України в Белграді направило офіційний протест до Міністерства закордонних справ Сербії, де пояснює прохання припинити діяльність представництва громадської організації "Другая Украина" Віктора Медведчука.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Danas повідомили в українському посольстві.

Таке прохання українські дипломати обґрунтовують положеннями статті 29 сербського закону про господарські товариства, який не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

У посольстві України пояснили виданню, що ліквідація цього представництва наразі перебуває в юридичній площині, але наголошують, що в цьому питанні є й політичний аспект.

Сербія є країною-кандидатом на членство в ЄС, яка разом зі 140 іншими країнами світу засудила кровопролитну війну проти України, оголосивши РФ країною-агресором, сказали Danas у посольстві.

"Прикро констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна", – йдеться у відповіді українського посольства.

Як додали в посольстві, про це особливо неприємно говорити "в той час, коли Україна стікає кров'ю, намагаючись консолідувати зусилля міжнародної спільноти, створити платформу для відновлення світового правопорядку та мирного співіснування в межах "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Коментуючи звернення посольства України щодо ліквідації організації "Другая Украина", її керівник Драган Станоєвич заявив, що вона заснована, базуючись на сербських законах.

Раніше у Сербії зареєстрували філію російської громадської організації "Другая Украина", яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук.

Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію. У грудні 2023 року його обрали депутатом сербського парламенту від партії "Ми – голос народу".

Понад 20 високопоставлених європейських політиків у сфері закордонних справ закликали керівництво інституцій ЄС розслідувати звинувачення у фальсифікаціях на грудневих виборах у Сербії.

Детально з політичною кризою, яка виникла після виборів у Сербії, радимо ознайомитися у відео "Європейської правди".