Британська розвідка: РФ почала активніше наступати, через що зазнає значних втрат

Розвідка Великої Британії зазначає, що російські окупаційні війська наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 21 січня.

Відомство наводить дані українського Генштабу від 19 січня, згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою.

Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

Крім того, як зазначили у розвідці, за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.

Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%, додають британські аналітики.

У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

У попередньому огляді розвідка Британії пояснила, чому окупаційні війська РФ не можуть витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області.

Перед цим відомство розповідало, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50.