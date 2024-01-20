Розвідка Британії пояснила, чому РФ не може витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області
Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію на лівобережжі Херсонської області, де російські окупаційні війська не можуть витіснити українські сили попри чисельну перевагу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 20 січня.
У відомстві зазначили, що зараз Збройні сили Україні на лівобережжі Херсонської області зіткнулися з логістичними труднощами, але все ще зберігають там свою присутність.
Російське угрупування "Днепр" зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі, додали у британській розвідці.
"Дуже ймовірно, що погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості", – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що російські окупанти продовжать наступ в районі Кринок протягом наступних тижнів, незважаючи на значні втрати особового складу, оскільки витіснення ЗСУ з лівого берега Дніпра залишається для них пріоритетним завданням.
У попередньому огляді британська розвідка розповіла, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50.
Також у відомстві розповідали про негативний вплив загарбницької війни РФ проти України на російську економіку.