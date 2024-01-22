Британська розвідка розповіла, що відбувається з українським експортом через Чорне море

Розвідка Великої Британії повідомляє, що у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 22 січня.

Як зазначили у відомстві, такі показники стали можливими завдяки відновленню роботи основних чорноморських портів України та створенню одностороннього морського експортного каналу.

Вони перевищили місячні обсяги, досягнуті під час реалізації Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини, яка підлягала російським інспекціям.

Україна досягла цього завдяки тому, що значною мірою не дозволила російському Чорноморському флоту діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та надводні дрони, додали у відомстві.

Впевненість ринку підтримується зниженням страхування за посередництва Великої Британії в рамках страхового пакета Unity Facility та оголошенням про те, що Туреччина, Румунія і Болгарія сформували коаліцію для очищення Чорного моря від мін.

У розвідці наголосили на важливості експортного маршруту через Чорне море як для експортних надходжень України, "так і як символ того, що обидві сторони готові припинити напади на цивільне судноплавство, прокладаючи шлях до зменшення ризиків і збільшення торгівлі для всіх у Чорному морі".

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, що російські окупаційні війська наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.