В Угорщині запустили добровільну військову підготовку держслужбовців

Міністр оборони Угорщини Кріштоф Шалай-Бобровницький 22 січня оголосив про початок програми "Адаптивна оборона" – добровільної військової підготовки державних службовців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сповістив у Facebook.

Як пояснив голова угорського Міноборони, "для ефективної оборони потрібна ціла країна", а нещодавні "надзвичайні ситуації" показали, що обороноздатність і успішне виконання оборонних завдань залежить не тільки від солдатів.

"Ті, хто навчається за програмою "Адаптивна оборона", показують приклад того, що участь у захисті батьківщини є спільною відповідальністю", – написав Шалай-Бобровницький.

За його словами, в першому навчанні взяли участь 90 добровольців.

Угорщина на 2024 рік заклала в оборонний бюджет додаткові кошти для збільшення військового виробництва й підтримання видатків на рівні 2% ВВП.

Нагадаємо, у Швеції з минулого тижня відновилась цивільна служба за призовом – альтернатива військовій службі, яка стосуватиметься працівників місцевих рятувальних служб і енергетиків.