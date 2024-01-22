В Угорщині запустили добровільну військову підготовку держслужбовців
Міністр оборони Угорщини Кріштоф Шалай-Бобровницький 22 січня оголосив про початок програми "Адаптивна оборона" – добровільної військової підготовки державних службовців.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сповістив у Facebook.
Як пояснив голова угорського Міноборони, "для ефективної оборони потрібна ціла країна", а нещодавні "надзвичайні ситуації" показали, що обороноздатність і успішне виконання оборонних завдань залежить не тільки від солдатів.
"Ті, хто навчається за програмою "Адаптивна оборона", показують приклад того, що участь у захисті батьківщини є спільною відповідальністю", – написав Шалай-Бобровницький.
За його словами, в першому навчанні взяли участь 90 добровольців.
Угорщина на 2024 рік заклала в оборонний бюджет додаткові кошти для збільшення військового виробництва й підтримання видатків на рівні 2% ВВП.
Нагадаємо, у Швеції з минулого тижня відновилась цивільна служба за призовом – альтернатива військовій службі, яка стосуватиметься працівників місцевих рятувальних служб і енергетиків.